https://news.day.az/economy/1873510.html Мировые цены на нефть выросли На международных биржевых площадках зафиксировано повышение стоимости основных марок нефти. Как передает Day.Az, в ходе торгов на лондонской межконтинентальной бирже ICE цена январских фьючерсов 2026 года на нефть марки Brent выросла на 0,96%, достигнув 92,37 доллара США за баррель.
Мировые цены на нефть выросли
На международных биржевых площадках зафиксировано повышение стоимости основных марок нефти.
Как передает Day.Az, в ходе торгов на лондонской межконтинентальной бирже ICE цена январских фьючерсов 2026 года на нефть марки Brent выросла на 0,96%, достигнув 92,37 доллара США за баррель.
В то же время на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2026 года увеличилась на 0,64% и составила 86,59 доллара за баррель.
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