Мировые цены на нефть выросли

На международных биржевых площадках зафиксировано повышение стоимости основных марок нефти.

Как передает Day.Az, в ходе торгов на лондонской межконтинентальной бирже ICE цена январских фьючерсов 2026 года на нефть марки Brent выросла на 0,96%, достигнув 92,37 доллара США за баррель.

В то же время на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2026 года увеличилась на 0,64% и составила 86,59 доллара за баррель.