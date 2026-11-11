Биткоин подешевел

На криптовалютном рынке за последние сутки зафиксировано снижение стоимости большинства ведущих цифровых активов. В частности, цена биткоина опустилась ниже психологической отметки в 74 тысячи долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные CoinMarketCap, за последние 24 часа биткоин потерял 0,97% стоимости и торгуется на уровне 73 769,23 доллара. За неделю его цена снизилась на 3,76%.

Отрицательная динамика наблюдается и среди других крупных криптовалют. Ethereum подешевел на 2,31% - до 2 064,38 доллара, а BNB потерял 0,89%, опустившись до 682,91 доллара.

Наиболее заметное падение среди перечисленных активов продемонстрировал Zcash. Его стоимость за сутки сократилась на 10,93% и составила 1 026,18 доллара.

Также снизились котировки Monero - на 0,48%, до 565,22 доллара, Bitcoin Cash - на 3,18%, до 230,44 доллара, Bittensor - на 0,48%, до 220,41 доллара, и Quant - на 5,68%, до 181,25 доллара.

Негативная тенденция затронула и обеспеченные золотом цифровые активы. Так, PAX Gold (PAXG) подешевел на 1,38%, до 4 038,10 доллара, а Tether Gold (XAUT) - на 1,41%, до 4 034,89 доллара.

В целом индекс CoinMarketCap 20 за последние сутки снизился на 1,66%, составив 147,48 пункта. Рыночная капитализация биткоина оценивается примерно в 1,48 трлн долларов.

Аналитики связывают продолжающееся давление на криптовалютный рынок с осторожностью инвесторов в отношении рисковых активов, а также сохраняющимся преобладанием продавцов.