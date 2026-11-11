Катар добился отсрочки возможных ударов США по Ирану

Катару удалось добиться отсрочки как минимум на две недели перед возможным возобновлением американских военных ударов по Ирану. Дополнительное время планируется использовать для продолжения дипломатических контактов и поиска компромисса между Вашингтоном и Тегераном.

Как передает Day.Az со ссылкой на израильский телеканал I24, об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече министров иностранных дел стран G7 в Париже.

По информации телеканала, катарский министр отметил, что между США и Ираном по-прежнему сохраняются существенные разногласия. Ряд вопросов, в том числе сроки и порядок реализации достигнутых договоренностей, пока остается открытым.

В частности, стороны не пришли к единой позиции по вопросу снятия военно-морской блокады, ядерной программе Ирана и размораживанию иранских активов.

Между тем 10 ноября директор департамента СМИ и коммуникаций МИД Катара Ибрагим Султан аль-Хашми заявил, что Доха отмечает позитивные сигналы со стороны США и Ирана относительно готовности продолжать дипломатическое урегулирование конфликта.

По его словам, несмотря на появляющиеся в СМИ сообщения о возможном скором военном ударе, переговорный процесс демонстрирует прогресс. Посредники продолжают активную работу, стремясь сблизить позиции двух стран.

Аль-Хашми также положительно оценил встречу главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани с президентом США Дональдом Трампом, состоявшуюся 10 ноября в Белом доме. По его словам, переговоры были посвящены продвижению дипломатического процесса и прошли в позитивной атмосфере.

Отметим, что Катар играет одну из ключевых ролей в качестве посредника в непрямых переговорах между США и Ираном, содействуя поиску путей дипломатического урегулирования разногласий.