Когда в Баку выпадет снег?

В последние дни в ряде регионов Азербайджана выпал снег, а температура воздуха заметно снизилась, напоминая о приближении зимы. Сложившиеся погодные условия вызвали интерес к тому, ожидается ли снег и в столице.

Выпадет ли снег в Баку в ближайшие дни?

Как передает Day.Az, эколог Арзу Мустафаев в беседе с Globalinfo.az отметил, что выпадение снега в ноябре во многих горных районах является характерным явлением.

"В Азербайджане, особенно в районах Бокового и Главного Кавказского хребтов, снег выпадает уже с середины сентября, а иногда даже с конца августа. Поэтому в нынешних погодных условиях нет ничего необычного.

Наблюдаемое в настоящее время на территории Азербайджана высокое атмосферное давление свидетельствует о влиянии антициклона. Наряду с этим воздействие циклонов и антициклонов, а также поступление на территорию Азербайджана арктических воздушных масс приводят к снижению температуры воздуха", - пояснил эксперт.

По его словам, несмотря на похолодание и выпадение снега в горных районах, в ближайшие дни в Баку снег не ожидается.

"Хотя в отдельные годы, например, 1 января 2012 года, в Баку выпадал снег. Повторюсь, здесь нет ничего необычного или чрезвычайного. Особенно если учесть, что весь мир переживает период климатических потрясений. У населения нет никаких оснований для беспокойства. Вот, видите, сегодня выглянуло солнце. Что же теперь говорить, что наступило лето? Капризы осени будут продолжаться еще примерно полтора месяца", - заключил Мустафаев.