Глава Пентагона припугнул Иран

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил о возможности повторения ударов по Ирану, если тот совершит "хотя бы один неверный шаг".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о его выступлении на пресс-конференции в Пентагоне сообщается на официальном сайте ведомства.

Хегсет высоко оценил проведенную операцию Epic Fury, в ходе которой, по его словам, было уничтожено более 80% иранской ядерной промышленности и поражено свыше 13 тысяч целей менее чем за 40 дней боев.

"По каждому показателю мы одержали историческую военную победу. Я стою за каждой из этих операций. Я гордился тем, что выполнял их, и повторил бы это завтра", - поделился глава Пентагона.

Он напомнил, что все действия армии США в Иране были санкционированы главнокомандующим и доведены до сведения конгресса, поэтому в их законности не может быть сомнений.