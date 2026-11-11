МЧС совершило 72 выезда на пожары в праздничные дни - ВИДЕО

В период празднования Дня Победы и Дня Государственного флага Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана работало в усиленном режиме для обеспечения безопасности населения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, особое внимание уделялось объектам жизнеобеспечения и другим важным объектам, а также своевременному устранению последствий возможных происшествий.

По информации ведомства, в праздничные и нерабочие дни на основании обращений, поступивших на горячую линию "112", подразделения МЧС совершили 72 выезда в связи с пожарами.

Кроме того, спасательные службы провели операции в 15 случаях, связанных с нахождением людей в беспомощном состоянии, а также отреагировали на два дорожно-транспортных происшествия.

Благодаря принятым оперативным мерам пожары были своевременно ликвидированы, а люди получили необходимую помощь.

Всего за праздничные дни сотрудники МЧС спасли 18 человек, среди которых пятеро детей. Также по различным происшествиям, включая случаи с заблокированными дверями и ДТП, были переданы тела четырех погибших.