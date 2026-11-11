Родителям грозит штраф за физическое наказание детей

Родители и другие ответственные лица, применяющие физическое или психологическое насилие под предлогом воспитания ребенка или поддержания дисциплины, могут быть оштрафованы на 200 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие положения предусмотрены Кодексом об административных проступках Азербайджана.

Так, за применение телесных наказаний в отношении ребенка к административной ответственности могут быть привлечены родители, лица, их заменяющие, а также сотрудники учреждений, обязанные осуществлять надзор за детьми.

Это правило распространяется и на работников образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных и досуговых учреждений, а также пенитенциарных учреждений.

Согласно статье 525-1 Кодекса об административных проступках, применение физического или психологического насилия в отношении ребенка с целью его воспитания либо в качестве дисциплинарной меры влечет наложение штрафа в размере 200 манатов.

Если совершенное деяние влечет уголовную ответственность, административное наказание не применяется, а вопрос рассматривается в соответствии с уголовным законодательством.