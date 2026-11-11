Ройя Айхан предупредила поклонников о мошенниках - ФОТО

От имени народной артистки Ройи Айхан распространили фальшивые объявления о концерте, который якобы должен состояться в столице Нидерландов Амстердаме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ajans.az, на афишах, опубликованных в социальных сетях, указано, что певица выступит 30 января 2027 года в концертном зале "De Koning Saal" в Амстердаме.

В объявлениях использованы фотографии артистки, а также указаны контактные номера для желающих приобрести билеты.

В связи с распространением этой информации Ройя Айхан сама выступила с заявлением, сообщив, что концерт в указанную дату и в этом месте не планируется. Она подчеркнула, что афиши не были подготовлены ее официальной командой.

Народная артистка призвала поклонников не доверять фальшивым объявлениям, не заказывать билеты и не переводить деньги по указанным номерам. Певица также отметила, что достоверная информация о ее концертах будет публиковаться исключительно на официальных страницах в социальных сетях.