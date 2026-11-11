В Азербайджане могут изменить порядок выплаты зарплат и пенсий

В Азербайджане может измениться порядок выплаты заработных плат и пенсий. Согласно новому предложению, зарплаты и другие выплаты работникам будут перечисляться через электронную платежную систему на банковский счет, выбранный ими самостоятельно.

Какие преимущества обещает это нововведение?

Как сообщает Day.Az, об этом Globalinfo.az заявил экономист Эльчин Рашидов. По его словам, в сфере выплаты пенсий в стране существует банковская монополия.

"Об этом на встрече с нами говорил и председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов. Если пенсионерам предоставят возможность получать пенсии через разные банки, это прежде всего обеспечит им удобство. Люди смогут выбирать банк, расположенный ближе к ним. Кроме того, очереди у банкоматов одного банка сократятся, поскольку нагрузка распределится между разными финансовыми учреждениями. Таким образом, будет устранена и банковская монополия.

Как правило, люди чаще оформляют кредиты, пользуются другими банковскими услугами и отдают предпочтение картам тех банков, через которые получают зарплату или пенсию. В этом плане подключение к системе других банков обеспечит им равные конкурентные возможности", - отметил экономист.

По словам Рашидова, решение о порядке выплаты заработной платы принимают сами предприятия.

"Выбор банка, с которым сотрудничать и через который перечислять зарплаты, остается за предприятием. Поэтому говорить о монополии какого-либо конкретного банка на общенациональном уровне в этой сфере нельзя. Вместе с тем в силу определенных факторов отдельные банки могут получать преимущество при обслуживании зарплатных проектов. На этот процесс могут влиять даже непрозрачные механизмы, различного рода давление или интересы отдельных лиц.

Подключение к системе других банков позволит получателям зарплат самостоятельно выбирать наиболее удобный для них банк, в том числе расположенный ближе к месту жительства. Одновременно условия конкуренции между банками станут более равными, что положительно скажется на банковском секторе в целом", - пояснил он.

Экономист также отметил, что в определенной степени от изменений могут пострадать компании.

"Если раньше предприятие перечисляло зарплатные средства через один банк, то теперь ему придется сотрудничать сразу с несколькими банками. При прежней системе компании, работая с одним банком, получали скидки на отдельные услуги, пользовались более удобным обслуживанием и упрощали ведение бухгалтерии. Новые правила могут увеличить нагрузку на бухгалтерские службы и привести к тому, что компании лишатся определенных льгот", - добавил Рашидов.