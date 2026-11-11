«Мой «Карабахский дневник» - это история литовца и его большой любви к Азербайджану» - Ричардас Лапайтис для Day.Az - ФОТО

"День Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне сравним по значимости разве что с Днем Победы над фашизмом. Для меня это огромный праздник. Всегда буду говорить с уважением об азербайджанском солдате, о Президенте Азербайджана. Хотя после войны прошло шесть лет, сердце в день Победы бьется с такой же радостью, словно снова и снова переживаю 8 ноября 2020 года".

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный литовский военный журналист, эксперт, участник Первой карабахской войны Ричардас Лапайтис.

Свою книгу я бы назвал даром Азербайджану в честь его великой Победы. Книга называется "Карабахский дневник. Дервиш войны". Это серьезная работа, в которую вошло более 30 историй реальных людей, мой собственный опыт, накопленный в Первой карабахской войне и в годы армянской оккупации. В книге много эксклюзивных фотографий, а некоторые истории читатель сможет прочитать только в "Карабахском дневнике".

9 ноября, в посольстве Азербайджана в Литве состоялась презентация, на которой присутствовали члены Сейма, представители религиозных организаций, дипломаты. Небольшую презентацию планирую провести в посольстве Литвы в Азербайджане для литовской общины. Книга на литовском языке и пока что предназначена только на соответствующего читателя. Она только начинает свою жизнь. Обязательно нужно сделать перевод на азербайджанский, английский языки. Но для этого, конечно, требуются финансы. Надеюсь, что перевод на азербайджанский язык состоится.

Книга уже есть в собрании Национальной библиотеки Литвы. Думаю, она продолжит свой путь по библиотекам, университетам страны. Планирую встречи в различных организациях, а в следующем году хочу представить "Карабахский дневник" на Международной книжной выставке в Вильнюсе. На этот форум обычно собирается до ста тысяч человек, и представить там книгу о Карабахе будет очень важно.

После Первой карабахской войны, на которой я просто чудом остался жив, я не смог забыть того, что видел и пережил. В годы армянской оккупации я продолжал посещать Азербайджан, бывал в прифронтовой зоне, видел, как далеко заходили вглубь страны армянские окопы, какую огромную "буферную зону" создали себе оккупанты и какую угрозу представляли они для населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Я встречался с людьми, фотографировал, собирал факты, чтобы донести хотя бы один голос правды до западной аудитории. Я говорил эту правду не только в Литве и странах Балтии, но также в США, Франции, Канаде, Германии, в других странах Европы. К сожалению, это можно было назвать акциями одиночки.

После Второй карабахской войны я поехал на освобожденные территории и был потрясен увиденным. Армянские оккупанты не оставили камня на камне. Материал для книги основан в основном на личном опыте. Я рассказываю в своей книге не только о войне и оккупации, но и о том, как трудно приходилось пробивать правду об Азербайджане в той же Литве. Это документальная книга, написанная наполовину литературным языком. Скажу честно - долгие года я не мог к этой теме прикоснуться. Понимаете, я был свидетелем ходжалинского геноцида, и мне было очень тяжело возвращаться к этой теме и переживать все эмоции заново.

В книгу вошли истории, о некоторых из которых не писали даже азербайджанские СМИ. Это была очень серьезная работа и нелегкая, так как писал я в Литве, вдали от Азербайджана. Мне приходилось постоянно находиться на связи с различными людьми, инстанциями, в том числе с аппаратом омбудсмена Азербайджана. Омбудсмен Сабина Алиева и ее помощница Егяна Гулиева оказали мне огромную помощь. Егяна ханум прилагала все усилия для того, чтобы помочь мне найти людей, которых я потерял после Первой карабахской войны. Кого-то приходилось искать по несколько месяцев по всему Азербайджану. Это люди, пережившие этническую чистку, оказавшиеся в заложниках или в плену, в том числе будучи несовершеннолетними. Для меня было важно выслушать их сегодня, после Победы, узнать их мнение.

Героев своей книги я знал. Если кто-то из них впоследствии был убит или же скончался, я старался поговорить с их близкими.

Сам процесс написания такой книги - это самая простая часть работы. Самой сложной же частью является журналистское расследование, сбор информации.

Не менее сложно найти спонсора для издания книги. Спасибо Госкомитету по работе с диаспорой Азербайджана. Я обратился, рассказал о своей книге, объяснил, почему считаю, что мой карабахский архив уже пора открыть. После Победы, для западной аудитории история конфликта звучит уже не так абстрактно, как прежде, то есть настало время рассказать о ней устами свидетеля всех событий. В Госкомитете меня выслушали и решили поддержать проект. Так что "Карабахский дневник" увидел свет во многом благодаря этой структуре и ее руководителю Фуаду Мурадову. Спасибо, что прошли со мной этот сложный путь на протяжении двух лет.

Объем книги - 380 страниц. Я постарался передать материал так, чтобы читатель смог прочувствовать, что перенесли мои герои, люди, пережившие этнические чистки в Армении, а затем повторно - в Карабахе. Я хотел, чтобы читатель почувствовал, что перенес Азербайджан. Чтобы, независимо от национальности и страны проживания, воспринял истории моих героев как свои и чему-то научился. Чтобы, прочитав, остановился и задумался о том, как остаться человеком в самой сложной ситуации.

Я не герой. У меня было множество возможностей и причин не ехать в зону армяно-азербайджанского конфликта. Я мог остаться дома и не рисковать своей молодой жизнью, не узнать, что такое война, что такое холодные окопы, закрыть глаза на слезы матерей, на смерть невинных и насилие. Многие мои европейские коллеги и международные организации как раз именно это и сделали. Но я подумал: а кем я буду, если, зная о происходящем, буду спокойно сидеть в Литве и не постараюсь помочь Азербайджану прорвать информационную блокаду? Ответ на этот вопрос предопределил мои последующие шаги. Я не герой из боевиков, я обычный человек, которому хотелось жить, да еще в те молодые мои годы. Однако я решил для себя, что должен быть там и должен доносить правду о происходящем. Погибну - так погибну.

Все начинается с первого шага. Моя карабахская война тоже началась с первого шага, когда я, собрав вещи, отправился на железнодорожный вокзал. Свой путь я старался пройти с верой, с осознанием необходимости быть рядом с теми, кому нужна моя помощь. Я хотел быть другом тех людей, которые попали в беду. После геноцида в Ходжалы седовласые женщины просили меня написать правду о случившемся. Я не мог отвернуться и остаться в стороне.

Моя книга это история литовца и его большой любви к Азербайджану и азербайджанскому народу, к Карабаху и Шуше.

Лейла Таривердиева