Прозвучавшее в Шуше послание миру должно быть услышано – Ричардас Лапайтис для Day.Az

Ответы Президента Ильхама Алиева на вопросы участников Шушинского медиафорума позволили всем еще раз уяснить, что Азербайджан видит будущее свое и региона только в мирном сосуществовании. Война - это самое большое зло. Спасибо азербайджанскому лидеру, который показывает другим странам, как нужно разрешать конфликты.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный литовский военный журналист, участник Первой карабахской войны Ричардас Лапайтис.

Напомним, что, отвечая в Шуше на вопросы участников медиафорума относительно войны на Ближнем Востоке, Президент Азербайджана говорил о важности умения остановиться. По его словам, мир - это конечная цель в любом конфликте, и стороны должны проявить ответственность, постараться нормализовать отношения и не доводить происходящее до уровня глобального конфликта. "Одним из важных моментов после завершения горячей фазы противостояния является необходимость остановиться, и это непросто, мы это понимаем. Мы жили с этой раной в сердце на протяжении 30 лет, но остановились тогда, когда было необходимо остановиться. Мы остановились, чтобы не сделать войну бесконечной. У нас могли быть и другие варианты действий, но проявлением ответственности и мудрости стало именно решение остановиться: если бы мы этого не сделали, война с Арменией продолжалась бы. Возможно, она приняла бы затяжной характер. В какой-то момент снова люди продолжали бы погибать", - сказал глава государства.

По мнению Ричардаса Лапайтиса, это было очень сильное и открытое послание, безо всяких скрытых мыслей. Кто-кто, а Президент Азербайджана знает, что такое война, оккупация, гибель людей. Он сумел остановиться, удержался от мести противнику, хотя имел для этого все возможности, подчеркнул литовский журналист.

"Президент Ильхам Алиев говорил о рисках, которые никуда не денутся, пока на юге и на севере от границ Азербайджана продолжаются войны. Имея опыт и дальновидность, он прилагает усилия к тому, чтобы обезопасить свою страну и устранить эти риски. Азербайджан пережил очень сложные тридцать лет, и послание лидера страны направлено не столько гражданам самой республики, сколько воюющим сейчас державам - России, Ирану, США. Азербайджан показывает миру, как можно идти дальше, несмотря на все, что было. Не забывая прошлого, не забывая Ходжалы, нужно идти дальше и строить мир. Если войны, идущие вокруг региона будут продолжаться, о безопасности говорить будет невозможно. Я полностью согласен с Президентом Ильхамом Алиевым - нужно уметь остановиться. Как это сделал Азербайджан. Это очень трудно, но необходимо", - сказал Лапайтис.

Наш собеседник подчеркнул, что Баку поступил очень дальновидно, остановившись на международно признанных границах Армении после того, как освободил свои территории. Он руководствовался не местью, застилающей разум, а интересами мира и будущего. Если бы не это, было бы еще больше жертв, а надежды на мир и стабильность на Южном Кавказе отодвинулись бы на очень далекую перспективу.

"Во время форума мы посетили Физули. Того Карабаха, который был, уже не будет, потому что он был уничтожен до основания. Сегодня Азербайджан строит новый Карабах и пытается сохранить то, что чудом сохранилось после тридцатилетней армянской оккупации. Карабах очень изменился с того дня, когда я впервые посетил его после освободительной войны 2020 года. И, конечно же, он совсем не тот, каким я его застал в начале 90-х. Что касается претензий сепаратистов, то Баку рассчитывал, что после разоружения и выдворения из Карабаха боевиков, местное армянское население выберет мирное сосуществование, примет гражданство Азербайджана и станет жить и трудиться в составе единого многонационального азербайджанского общества. Но армяне выбрали другой путь, и это был их выбор. Обвинять сегодня в чем-то азербайджанскую сторону несерьезно.

Выступления Президента Азербайджана и в стране, и за ее пределами посвящены миру. Участники Шушинского медиафорума, представляющие более чем 60 стран, увезли с собой это послание о мире. Азербайджан как никто другой знает, что такое война, оккупация, этнические чистки и геноцид. Эти раны никогда не заживут. Но при этом Азербайджан нашел в себе силы не думать о мести, а идти дальше. Это мудрость, которой многим стоит поучиться", - сказал Ричардас Лапайтис.

Лейла Таривердиева