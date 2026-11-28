Число погибших в результате обрушения строящегося шестиэтажного здания в пакистанском городе Карачи увеличилось до 11.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Geo News.

По данным телеканала, спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. В результате происшествия также пострадали 14 человек.

По предварительной информации, под обломками здания могут находиться еще девять человек. Поисково-спасательная операция продолжается с применением специального оборудования.

Чтобы не допустить повреждения тел погибших и дальнейшего обрушения уцелевших конструкций, спасатели ограничили использование тяжелой техники. Основные поисковые работы проводятся вручную.