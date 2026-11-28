https://news.day.az/world/1877846.html Обрушение здания в Пакистане: число погибших достигло 11 Число погибших в результате обрушения строящегося шестиэтажного здания в пакистанском городе Карачи увеличилось до 11. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Geo News. По данным телеканала, спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. В результате происшествия также пострадали 14 человек.
Обрушение здания в Пакистане: число погибших достигло 11
Число погибших в результате обрушения строящегося шестиэтажного здания в пакистанском городе Карачи увеличилось до 11.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Geo News.
По данным телеканала, спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. В результате происшествия также пострадали 14 человек.
По предварительной информации, под обломками здания могут находиться еще девять человек. Поисково-спасательная операция продолжается с применением специального оборудования.
Чтобы не допустить повреждения тел погибших и дальнейшего обрушения уцелевших конструкций, спасатели ограничили использование тяжелой техники. Основные поисковые работы проводятся вручную.
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