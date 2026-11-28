Мы придаем большое значение развитию азербайджано-мавританских дружественных связей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Исламской Республики Мавритания Мохамеду ульд аш-Шейху аль-Газвани по случаю национального праздника - Дня независимости Мавритании.

"Верю, что, эффективно используя имеющийся потенциал наших межгосударственных отношений, мы сможем совместными усилиями добиться дальнейшего развития нашего взаимодействия.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной работе, дружественному народу Мавритании - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.