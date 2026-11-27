Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

23 ноября на юге Армении начали расчищать железнодорожный участок под маршрут, который здесь тридцать лет называли угрозой государственности. Без компании и без устава. TRIPP Development Company пока существует на бумаге, а 26 ноября Никол Пашинян пообещал, что соглашение о ее создании подпишут в течение недели. Еще 2 ноября он объяснил депутатам логику спешки: правительство "просто передаст" будущей компании уже выполненную работу.

"Мы не должны ждать формальностей", - говорил Пашинян, когда соглашение с Вашингтоном только уходило на ратификацию. Ереван, тридцать лет требовавший от посредников соблюдения каждой запятой, теперь обгоняет собственные процедуры.

Хорошо помню, каким словом в ереванских студиях встречали девятый пункт трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Капитуляция. Слово "коридор" там произносили так, будто речь шла о потере. Против выступали бывшие президенты и духовенство, оппозиционные партии и диаспорские организации. Сегодня армянская техника готовит этому коридору землю. Ирония в том, что противники проекта получили его в самой американской упаковке из возможных.

Баку цель не менял.

Менялись посредники и переговорные форматы, менялся хозяин Белого дома, а требование оставалось прежним: свободное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчываном. 8 августа 2025 года это требование вошло в Вашингтонскую декларацию, подписанную Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном в присутствии Дональда Трампа. 14 января 2026 года стороны опубликовали рамочную схему компании, 4 июня Армения и США подписали соглашение. 10 ноября президент Армении Ваган Хачатурян утвердил закон о его ратификации. Название маршрута и состав акционеров для нас всегда были вторичны по отношению к одному требованию - поезд из Баку должен приходить в Нахчыван без чужого разрешения и без чужих погон.

Цифры простые. Американская сторона получает 74 процента компании, Армения - 26. Права на развитие даются на 49 лет с возможностью продления еще на полвека, и тогда армянская доля вырастет до 49 процентов, но контрольный пакет останется в Вашингтоне. Ереван сохраняет вето по зарезервированным вопросам, а по истечении срока остаточные права вернутся Армении без всякой компенсации - деталь, плохо совместимая с лозунгами о "продаже Сюника". Компания входит в инвестиционный пакет DFC на 2,5 миллиарда долларов. Саму корпорацию создали по закону BUILD Act 2018 года как американский ответ китайским инфраструктурным кредитам, и ее появление у иранской границы говорит о намерениях Вашингтона больше, чем любая речь госсекретаря.

Почти столетний горизонт для американской политики - редкость. Администрации меняются раз в четыре года. Концессию, за которой стоят деньги налогоплательщиков и арбитражные оговорки, одним указом не отменишь.

В середине 2000-х, когда Азербайджан строил вместе с соседями железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс, армянское лобби в Вашингтоне добивалось запрета на американское финансирование маршрутов в обход Армении, и соответствующий законопроект действительно вносился в Конгресс (в Ереване были уверены, что без западного кредита дорога останется на чертежах). Баку выдал Грузии собственный кредит. Дорога открылась в октябре 2017 года, а после модернизации ее пропускная способность выросла с одного до пяти миллионов тонн в год. Нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан тоже прошел мимо Армении, и транзитные деньги за двадцать лет осели в Грузии. Те самые Соединенные Штаты, которых уговаривали не финансировать обходные пути, теперь владеют контрольным пакетом пути через саму Армению.

Почему стране без выхода к морю понадобились поражение 2020 года и американский акционер, чтобы признать очевидное? Швейцария и Австрия, Казахстан и Узбекистан давно считают открытые маршруты условием выживания экономики. Армянская беда заключалась в отношении к собственной географии, которую политический класс десятилетиями превращал в оружие против самого себя.

По схеме 2020 года контроль за транзитом через армянскую территорию поручался пограничникам ФСБ России. В опубликованной архитектуре TRIPP у Москвы нет ни доли, ни особой роли. Россия с Кавказа никуда не уходит, у нее остаются армянский рынок и коридор Север - Юг. Утрачена исключительность. Похожий урок Москва уже проходила с нефтью, когда маршрут Баку - Тбилиси - Джейхан не выбросил ее с мирового рынка, зато отнял возможность единолично решать, по какой трубе и на каких условиях каспийская нефть будет уходить к потребителям в Средиземноморье и дальше. Теперь она больше не решает, кто и когда поедет по южнокавказским рельсам, и привыкать к роли рядового участника ей придется долго.

Тегерану неприятно видеть американский государственный капитал у своей северной границы, хотя опубликованная модель не трогает ни армяно-иранскую границу, ни армянский суверенитет. Азербайджан при этом продолжает строить Аразский коридор через иранскую территорию. Баку не меняет одну зависимость на другую. Мы собираем сеть, в которой выпадение одного звена не останавливает движения, и после атак хуситов в Красном море и санкционных войн такую логику понимает любой логист.

Турция в августе 2025 года начала строить дорогу Карс - Ыгдыр - Аралык - Дилуджу длиной 224 километра и расчетной мощностью 15 миллионов тонн грузов в год. Стоимость оценивают примерно в 2,4 миллиарда евро. Азербайджан тянет линию Горадиз - Агбенд длиной 110,4 километра. Между ними лежит армянский отрезок, длину которого официальные источники называют по-разному, от 42 до 43 километров. Конструкция из сотен километров и миллиардов евро упирается в участок, который грузовой состав проходит меньше чем за час. Параллельно с рельсами проектируются автомобильная дорога и линии электропередачи, а рамочное соглашение допускает на том же коридоре нефтегазовые трубы и оптоволокно. Казахстанский и китайский груз, идущий через Каспий, получает еще один выход на запад. Чем больше у этого выхода пользователей, тем дороже обойдется любая попытка его закрыть.

Грузоотправителю безразлично, чьим именем назван маршрут. Его интересуют тариф и время в пути, страховка и предсказуемость границы. Если состав пройдет армянский участок за час, а потом простоит сутки на таможне, никакая подпись в Вашингтоне его не спасет. Всемирный банк в 2023 году допускал утроение перевозок по Среднему коридору к 2030 году, но с оговоркой о реформах, которую политики при цитировании обычно теряют. Морю суша проиграет по стоимости при любых реформах: крупный контейнеровоз берет больше двадцати тысяч контейнеров, поезд - около сотни. Ниша сухопутного пути - электроника и комплектующие, то есть грузы, которым дорога каждая неделя.

Армянские критики любят противопоставлять суверенитет и транзит. Кентерберийский договор 1986 года позволил Лондону и Парижу эксплуатировать общий тоннель под Ла-Маншем с особым режимом пограничного контроля, и ни одна сторона суверенитета не лишилась. Для Баку вопрос стоит иначе. TRIPP Development Company - армяно-американская структура, Азербайджана в ее капитале нет, а значит, процедуры для азербайджанских грузов и пассажиров придется согласовывать отдельно и закреплять так, чтобы сообщение двух частей нашей страны не зависело от итогов очередных выборов в Армении или от настроения реваншистов, которые никуда не делись. Американский акционер повышает цену срыва. Подпись Баку он не заменяет.

Армянский участок будет готов к концу 2029 года, сквозной поезд из Баку через Нахчыван до Карса пойдет не раньше 2030-го. Главный риск лежит в армянских институтах, потому что инженерные задачи решаются деньгами, а политические обязательства в Ереване до сих пор пересматривались вместе с настроением улицы.

Последний поезд по этой линии прошел больше тридцати лет назад. Теперь армянский участок расчищают по распоряжению армянского правительства, ради маршрута, против которого Ереван воевал три десятилетия. Подпись под документом о создании компании обещана через неделю. В моем календаре на 3 декабря стоит одна пометка: TRIPP.