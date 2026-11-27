Пока машины отправляют из Франции, на американской границе Grenadier облагается пошлиной 15%, а Quartermaster, как импортный пикап, - 25%. Ineos уже присмотрела несколько площадок в США, но их адреса держит в секрете.

Для BYD французский актив - шанс обойти европейские тарифы на китайские электромобили, квоты на гибриды и требования "Made in Europe", влияющие на субсидии. Завод в Сегеде должен выпускать свыше 150 000 машин в год; серийный выпуск там намечен на начало 2027-го. Проект предприятия в Турции временно заморожен.

Конкуренты действуют схожим образом: Dongfeng договорился о сборке на заводе Stellantis во Франции, Leapmotor - на площадке Stellantis в Испании, Geely - на бывшем заводе Ford в той же стране, сообщает Reuters.

На европейском рынке BYD за январь-октябрь 2026 года реализовал 320 445 автомобилей, что на 133% больше результата годичной давности. Chery опережает его всего на 186 машин: 320 631 при росте на 235%. В мировом зачете BYD за тот же период продал 3 561 615 легковых автомобилей, снизившись на 2,7%. В самом Китае продажи бренда упали на 40%.