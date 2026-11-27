BYD начала переговоры о покупке европейского завода
BYD сообщил, что вступил в эксклюзивные переговоры о покупке завода Ineos Automotive в Амбаше, на востоке Франции. Если соглашение заключат, у китайского автопроизводителя появится уже вторая площадка в Евросоюзе - после строящегося предприятия в венгерском Сегеде, передает Day.Az со ссылкой на auto.mail.ru.
Ineos собирается перенести выпуск внедорожника Grenadier в США, где сосредоточено около 70% его продаж, и рассчитывает запустить сборку за Атлантикой в 2028 году. Продать французскую площадку компания сможет лишь после консультаций с представителями сотрудников.
В Ineos подчеркивают: даже при смене хозяина Grenadier и пикап Quartermaster продолжат сходить с конвейера в Амбаше "в среднесрочной перспективе". BYD, в свою очередь, пока не раскрывает, какие модели выведет на франкоязычный рынок, когда начнет выпуск и сколько из примерно тысячи рабочих сохранит.
Завод в Амбаше появился у Ineos в 2020-м, когда компания выкупила его у Mercedes-Benz и переделала бывшую фабрику Smart под рамный внедорожник. Серийное производство Grenadier стартовало там в 2022 году, расчетная мощность - порядка 30 000 автомобилей ежегодно.
Пока машины отправляют из Франции, на американской границе Grenadier облагается пошлиной 15%, а Quartermaster, как импортный пикап, - 25%. Ineos уже присмотрела несколько площадок в США, но их адреса держит в секрете.
Для BYD французский актив - шанс обойти европейские тарифы на китайские электромобили, квоты на гибриды и требования "Made in Europe", влияющие на субсидии. Завод в Сегеде должен выпускать свыше 150 000 машин в год; серийный выпуск там намечен на начало 2027-го. Проект предприятия в Турции временно заморожен.
Конкуренты действуют схожим образом: Dongfeng договорился о сборке на заводе Stellantis во Франции, Leapmotor - на площадке Stellantis в Испании, Geely - на бывшем заводе Ford в той же стране, сообщает Reuters.
На европейском рынке BYD за январь-октябрь 2026 года реализовал 320 445 автомобилей, что на 133% больше результата годичной давности. Chery опережает его всего на 186 машин: 320 631 при росте на 235%. В мировом зачете BYD за тот же период продал 3 561 615 легковых автомобилей, снизившись на 2,7%. В самом Китае продажи бренда упали на 40%.
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