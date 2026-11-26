Турецкая телеведущая и певица Дефне Самьели вместе с дочерью Дерин Талу попала в объективы камер в стамбульском метро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на этот раз мать и дочь предпочли воспользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля.

Дерин Талу сняла эти моменты на видео и поделилась кадрами со своими подписчиками в социальной сети. К ролику она добавила надпись "Ах, Стамбул", а в описании публикации написала: "Если бы это был Лондон, вам бы понравилось".

Публикация Дерин Талу привлекла внимание пользователей социальных сетей.