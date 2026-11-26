https://news.day.az/showbiz/1877255.html Актрису из "Долины волков" заметили в метро - ВИДЕО Турецкая телеведущая и певица Дефне Самьели вместе с дочерью Дерин Талу попала в объективы камер в стамбульском метро. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на этот раз мать и дочь предпочли воспользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля.
Актрису из "Долины волков" заметили в метро - ВИДЕО
Турецкая телеведущая и певица Дефне Самьели вместе с дочерью Дерин Талу попала в объективы камер в стамбульском метро.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на этот раз мать и дочь предпочли воспользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля.
Дерин Талу сняла эти моменты на видео и поделилась кадрами со своими подписчиками в социальной сети. К ролику она добавила надпись "Ах, Стамбул", а в описании публикации написала: "Если бы это был Лондон, вам бы понравилось".
Публикация Дерин Талу привлекла внимание пользователей социальных сетей.
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