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В Баку заработал отдельный светофор для автобусов - ВИДЕО

В центре Баку заработал отдельный светофор для автобусов. Как передает Day.Az, он установлен на пересечении улицы Узеира Гаджибейли и проспекта Азадлыг. Водители автобусов уже руководствуются его сигналами. Цель данного нововведения - обеспечить более комфортное, бесперебойное и безопасное движение автобусов по выделенным полосам.