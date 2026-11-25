https://news.day.az/society/1877116.html В Баку заработал отдельный светофор для автобусов - ВИДЕО В центре Баку заработал отдельный светофор для автобусов. Как передает Day.Az, он установлен на пересечении улицы Узеира Гаджибейли и проспекта Азадлыг. Водители автобусов уже руководствуются его сигналами. Цель данного нововведения - обеспечить более комфортное, бесперебойное и безопасное движение автобусов по выделенным полосам.
В центре Баку заработал отдельный светофор для автобусов.
В Баку заработал отдельный светофор для автобусов - ВИДЕО
В центре Баку заработал отдельный светофор для автобусов.
Как передает Day.Az, он установлен на пересечении улицы Узеира Гаджибейли и проспекта Азадлыг. Водители автобусов уже руководствуются его сигналами.
Цель данного нововведения - обеспечить более комфортное, бесперебойное и безопасное движение автобусов по выделенным полосам.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре