Сегодня состоятся очередные матчи основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az, в одном из самых ожидаемых матчей игрового дня азербайджанский клуб "Сабах" примет испанский гранд "Барселону". Встреча начнется в 21:45 по бакинскому времени. Прямую трансляцию матча покажет İctimai TV.

В это же время чешская "Славия Прага" сыграет с испанским "Вильярреалом". Матч можно будет посмотреть на телеканале CBC Sport.

Позднее украинский "Шахтер" из Донецка примет турецкий "Фенербахче". Встреча начнется в 00:00 и будет транслироваться на CBC Sport.

В это же время португальский "Спортинг" встретится с английским "Манчестер Юнайтед". Прямую трансляцию матча покажет İctimai TV.