Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) наложила трансферный запрет на два турецких клуба.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, данная информация отражена в списке запретов на трансферы, опубликованном на официальном сайте организации.

Выступающий в турецкой Суперлиге клуб "Генчлербирлиги" лишен права регистрировать новых футболистов на протяжении трех трансферных окон.

Что касается представителя Первой лиги Турции "Пендикспора", то срок действия наложенного на него запрета не указан. Трансферное эмбарго для клуба будет действовать до снятия соответствующих ограничений.