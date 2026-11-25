В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Маргарите Симоньян и проекте армянской Конституции.

Day.Az представляет публикацию:

Ситуация простая: Армения обсуждает новый основной закон. Из него убирается отсылка к Декларации независимости с карабахскими претензиями, мешающая мирному договору. Ереван говорит, что делает это в интересах страны.

Но вот Марго Симоньян и ее сетка упаковывает это армянам совсем иначе: "Пашинян сдает страну", "текст пишут в Баку", "армяне, проснитесь".

Забавно, что больше всех за "армянский суверенитет" переживают те, кто 30 лет считал Армению своей прихожей. Пока Армения сидела на коротком поводке, ее конституция ни Симоньян, ни ее начальство не интересовала.

Стоило Еревану заговорить о мире с соседями без посредников, и сразу нашлась "рука Баку".

Слово на табло угадывается легко: А_ _ _ _СКАЯ.

Конституция армянская, пишут её армяне и для себя. Но у некоторых игроков с ответом, кажется, совсем плохо.

Автор карикатуры - HSF