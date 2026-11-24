В турецком городе Эскишехир потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил Турции, выполнявший учебно-тренировочный полет.

Как сообщает Day.Az, по имеющейся информации, вертолет модели AS-532 разбился вскоре после взлета.

На месте происшествия обнаружены обломки воздушного судна. В настоящее время в районе крушения проводятся поисково-спасательные работы.

Причины аварии, а также информация о возможных погибших и пострадавших пока не установлены.