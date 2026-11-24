https://news.day.az/world/1876870.html В Турции потерпел крушение военный вертолет - ВИДЕО В турецком городе Эскишехир потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил Турции, выполнявший учебно-тренировочный полет. Как сообщает Day.Az, по имеющейся информации, вертолет модели AS-532 разбился вскоре после взлета. На месте происшествия обнаружены обломки воздушного судна.
В Турции потерпел крушение военный вертолет - ВИДЕО
В турецком городе Эскишехир потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил Турции, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Как сообщает Day.Az, по имеющейся информации, вертолет модели AS-532 разбился вскоре после взлета.
На месте происшествия обнаружены обломки воздушного судна. В настоящее время в районе крушения проводятся поисково-спасательные работы.
Причины аварии, а также информация о возможных погибших и пострадавших пока не установлены.
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