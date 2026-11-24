Грузия и Азербайджан последовательно поддерживают фундаментальные принципы международного права и активно сотрудничают в направлении укрепления этих принципов.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявила заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в ходе выступления на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az.

Грузинский министр отметила, что связи и дружба, существующие между двумя странами, важны для развития сотрудничества в региональном контексте.

"Сегодня развитие Среднего коридора является существующей в регионе геоэкономической необходимостью. У Грузии и Азербайджана есть дружба, сотрудничество и партнерство, сформировавшиеся на протяжении десятилетий и основанные на позитивном опыте. Это может быть использовано не только во благо двух стран, но и для достижения более широких региональных целей. Это придает нашей дружбе и сотрудничеству особый смысл, и те связи, которые существуют между нашими странами и лидерами наших государств, действительно заслуживают большой похвалы. Мы должны еще больше укреплять и углублять партнерские отношения, стратегическое партнерство, сотрудничество и дружбу между нашими странами", - сказала она.