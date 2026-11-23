https://news.day.az/sport/1876593.html Игроки "Барселоны" прибыли в отель в Баку - ВИДЕО Как мы сообщали ранее, Испанская "Барселона" прибыла в Баку на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха". Как передает Day.Az, игроки каталонского клуба уже прибыли в отель Ritz-Carlton, где разместятся на время пребывания в Баку. После продолжительного перелета тренерский штаб решил предоставить игрокам отдых.
Игроки "Барселоны" прибыли в отель в Баку - ВИДЕО
Как мы сообщали ранее, Испанская "Барселона" прибыла в Баку на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха".
Как передает Day.Az, игроки каталонского клуба уже прибыли в отель Ritz-Carlton, где разместятся на время пребывания в Баку.
После продолжительного перелета тренерский штаб решил предоставить игрокам отдых. Сегодня команда не будет проводить тренировку.
Первое занятие под руководством главного тренера Ханси Флика запланировано на 24 ноября в 17:00 на Бакинском олимпийском стадионе.
Напомним, матч "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи - в 21:45 по бакинскому времени.
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