https://news.day.az/society/1876340.html Возбуждено уголовное дело по факту гибели известной телеведущей По факту ДТП, в котором погибла известная телеведущая Ада Сулейман, возбуждено уголовное дело. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, уголовное дело возбуждено по статье 263.3 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух или более лиц). По делу назначены экспертизы.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели известной телеведущей
По факту ДТП, в котором погибла известная телеведущая Ада Сулейман, возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, уголовное дело возбуждено по статье 263.3 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух или более лиц).
По делу назначены экспертизы.
Ранее мы сообщали, что в Баку телеведущая погибла в ДТП.
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