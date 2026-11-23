По факту ДТП, в котором погибла известная телеведущая Ада Сулейман, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, уголовное дело возбуждено по статье 263.3 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух или более лиц).

По делу назначены экспертизы.

Ранее мы сообщали, что в Баку телеведущая погибла в ДТП.