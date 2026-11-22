В историческом центре Баку движение автомобилей уже регулируется по новым правилам. В Ичеришехер для водителей, не являющихся жителями этой территории, стоимость первых 15 минут пребывания составляет 3 маната.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в районе сада Хагани ограничения на движение транспорта, которые ранее действовали только по выходным, теперь распространяются на все дни недели.

Ожидается, что в дальнейшем эта практика будет расширена. Так, в Баку с водителей могут начать взимать плату не только за парковку, но и просто за въезд на определенную территорию. Согласно предлагаемым изменениям в законодательство, зоны платного въезда и соответствующие тарифы будет утверждать уполномоченный орган.

Хотя конкретные адреса в рамках нового проекта пока не называются, эксперт Эльнур Фарзалиев в качестве одной из возможных территорий указал район бывшей "Советской" в Ясамальском районе Баку.

По словам эксперта, подобная практика широко применяется во многих крупных и развитых городах мира. Например, в Лондоне за въезд на автомобиле в платную зону в центре города в определенные часы взимается ежедневный сбор в размере 18 фунтов стерлингов. В некоторых городах плата взимается один раз в день с легковых автомобилей, въезжающих на определенные улицы.

Согласно проекту, плата за въезд будет перечисляться в государственный бюджет. При этом пока не уточняется, на каких именно улицах и когда начнут действовать новые правила.

Подробнее в репортаже "Xəzər TV":