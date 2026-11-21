21 ноября на площади Гоша Гала в Баку состоялась церемония открытия фестиваля кялагаи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках фестиваля были организованы мероприятия по популяризации искусства изготовления кялагаи и азербайджанской национальной культуры, демонстрация образцов традиционного народного творчества, а также музыкальные и танцевальные программы.

Информацию о мероприятии журналистам предоставила руководитель пресс-службы Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Сафая Ахмедова.

"В течение дня на территории фестиваля организуются ярмарка ремесленных изделий, продажа кялагаи и национальной продукции, презентация национальных сладостей и блюд, фотозоны в национальном стиле, декоративные павильоны, украшенные кялагаи. Кялагаи - это традиционный образец искусства, которая сохраняет историю, культуру и национальный дух азербайджанского народа. Вход на фестиваль бесплатный", - добавила она.

Руководитель Общественного объединения "Поэтический меджлис Мирварида Дильбази", директор "Дома-музея кялагаи" Гюльлю Эльдар Томарлы, которая провела мастер-класс в рамках фестиваля, отметила в беседе с АЗЕРТАДЖ, что на фестивале демонстрируются все наши национальные ценности. "Каждый платок, вышивка, шарф и другие образцы искусства - это проявление красоты и творчества. Отрадно, что такие фестивали служат нашему народу и национальным ценностям. Кялагаи - это наше национальное богатство, наша национальная ценность, ценное наследие, переданное нам нашими бабушками. Мы должны бережно относиться к нему, сохранять это искусство и передавать его будущим поколениям", - добавила Гюльлю Эльдар Томарлы.

Она сказала, что кялагаи является неотъемлемой частью национальной одежды наших женщин: "Помимо того, что это головной убор, это также символ изящества, духовных ценностей и преданности традициям. К счастью, азербайджанские женщины не остаются равнодушными к нашему национальному наследию и вносят свой вклад в сохранение искусства кялагаи. Главная особенность кялагаи, сохранившего свою яркость и красоту на протяжении веков, заключается в том, что он изготавливается из натурального шелка. Его уникальность обусловлена использованием шелковой ткани, полученной из нитей тутового шелкопряда. Шелковые нити в умелых руках мастеров превращаются в тонкие ткани, а эти ткани - в неповторимые произведения искусства. Изготовление кялагаи - очень сложный и трудоемкий процесс. Отрадно, что сегодня производятся различные виды кялагаи, отвечающие вкусам молодежи и современным требованиям. Желаю, чтобы наша кялагаи всегда украшали нас и была символом красоты и национальной идентичности азербайджанских женщин".

Фестиваль также привлек внимание туристов.

Шамигазына Жулсаскенна из Казахстана, находящаяся в нашей столице в командировке, сказала, что ей понравились кялагаи и сам фестиваль: "Я приобрела прекрасный образец азербайджанского национального наследия - кялагаи - для себя и своей мамы. Меня впечатлили качество, красота расцветок и тонкость каждого узора. В каждой детали чувствуется кропотливый труд и любовь".

Фестиваль продолжится завтра.