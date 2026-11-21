В ближайшие дни будет предложена новая европейская стратегия безопасности. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Гибридные угрозы России становятся все менее гибридными и все более реальными. И у нас есть инструменты для действий. От оперативных групп реагирования до санкций против виновных. В ближайшее время мы представим новую Европейскую стратегию безопасности, чтобы укрепить нашу готовность и сдерживание", - отметила она.

Еще в январе Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз начал разрабатывать новую стратегию безопасности.