https://news.day.az/world/1876080.html Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС в сфере безопасности В ближайшие дни будет предложена новая европейская стратегия безопасности. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Гибридные угрозы России становятся все менее гибридными и все более реальными. И у нас есть инструменты для действий.
Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС в сфере безопасности
В ближайшие дни будет предложена новая европейская стратегия безопасности. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Гибридные угрозы России становятся все менее гибридными и все более реальными. И у нас есть инструменты для действий. От оперативных групп реагирования до санкций против виновных. В ближайшее время мы представим новую Европейскую стратегию безопасности, чтобы укрепить нашу готовность и сдерживание", - отметила она.
Еще в январе Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз начал разрабатывать новую стратегию безопасности.
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