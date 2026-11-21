https://news.day.az/world/1875975.html Сильное землетрясение в Перу - ВИДЕО Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в Перу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По его данным, эпицентр стихии находился в 111 км к северо-западу от города Уанкайо с населением более 370 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 118 км.
Сильное землетрясение в Перу - ВИДЕО
Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в Перу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр стихии находился в 111 км к северо-западу от города Уанкайо с населением более 370 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 118 км.
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