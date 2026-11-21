Идеи руководят людьми, они могут дать им родину - это делает их самым сильным оружием, отметил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для проекта "Наше крещение. Предстоятель" .

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он напомнил о популярности социалистической идеи в начале XX века и о всеобщем воодушевлении в первые годы существования Советской России.

"Отсюда, кстати говоря, огромные успехи в свое время и советской разведки, - добавил президент, сам разведчик в прошлом. - Почему? Потому что, как писал один из исследователей, эти люди беззаветно работали на свою идейную родину".

"Это было общей идеей. А идея - это самое сильное оружие", - подытожил Путин.