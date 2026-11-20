Автор: Акпер Гасанов

Уже давно вокруг мирного договора между Азербайджаном и Арменией ведутся дискуссии, в которых больше деклараций, чем конкретики. На этой неделе картина впервые прояснилась. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что на следующей неделе будет опубликован и вынесен на обсуждение предварительный текст новой Конституции. Кроме того, секретарь Совета безопасности Ален Симонян прямо связал два процесса. Мирный договор с Азербайджаном будет подписан после внесения изменений в Конституцию Армении.

Это важнейший сигнал, и он заслуживает подробного разбора.

Итак, выступая в парламенте, премьер-министр Армении сформулировал для оппозиции предложение, от которого она, по его словам, "не сможет отказаться". Суть в следующем. Проект Конституции, по его словам, должен быть доработан, но в рамках идеологии "Реальной Армении" и без превращения в документ, куда каждая политическая сила добавляет свои пожелания.

Затем он предложил провести референдум. Если народ Армении отвергнет проект Конституции, то Пашинян подаст в отставку. Если проголосует "за", он не будет баллотироваться на пост премьер-министра Армении на следующих выборах. "Я кладу на стол три варианта, четвертого не существует", - сказал он, добавив, что при отказе оппозиции от этих вариантов власть сама "отстранит" ее. Имелась в виду возможность внеочередных выборов.

Оценивать политический расчет Еревана мы не будем. Это внутреннее дело Армении. Важно другое.

Для Азербайджана в этой риторике есть предметное содержание. Пашинян говорит о реформе с понятной последовательностью действий - публикация проекта, обсуждение, референдум. Министр юстиции Армении Србуи Галян уже заявила, что проект так или иначе должен быть принят на референдуме и что текст опубликуют до конца месяца. Появился конкретный график.

Чтобы понять, почему вопрос Конституции стал центральным, нужно напомнить, о чем идет речь. Действующий Основной закон Армении содержит отсылку к Декларации о независимости Армении 1990 года. В свою очередь, эта декларация содержит положение о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха, основанное на решении 1989 года. В результате возникает политико-правовая связка, которую Баку обоснованно рассматривает как сохранение территориальных притязаний к Азербайджану в конституционном поле соседнего государства.

Логика Азербайджана проста и последовательна. После восстановления полного суверенитета над всей международно признанной территорией страны сохранение в армянской Конституции положений, связанных с идеей объединения Карабаха с Арменией, несовместимо с провозглашаемым курсом на окончательное урегулирование конфликта.

Мирный договор, в тексте которого стороны подтверждают уважение территориальной целостности друг друга и отсутствие территориальных претензий, не может сочетаться с Основным законом, в котором такие претензии усматриваются. Для Баку это вопрос правовой совместимости. Именно поэтому позиция Азербайджана по необходимости устранения соответствующей отсылки имеет вполне конкретное правовое и политическое обоснование.

Договор, который противоречит Конституции одной из сторон, рискует остаться на бумаге. Любая будущая власть сможет сослаться на конституционную норму и поставить под сомнение его исполнение. Азербайджан заинтересован в надежном мире и потому настаивает на устранении этого противоречия.

В этом смысле отмечу, что заявление Алена Симоняна отличается прямотой. "Мирный договор будет подписан после внесения изменений в Конституцию Армении", - сказал он.

При этом секретарь Совбеза Армении не ограничился увязкой с мирной повесткой. По его словам, необходимость новой Конституции обусловлена также изменившимися реалиями. Основной закон, принятый в 1990-е годы, и сегодняшняя геополитическая ситуация совершенно разные, а Армения пять лет назад и сегодняшняя Армения - это разные страны.

Нельзя не отметить, что такая постановка вопроса логична и честна. Она открыто признает связь двух процессов и ответственность Еревана за проведение необходимых изменений. Армянское руководство признает, что изменение Конституции является условием подписания мирного договора, и берет на себя ответственность за то, чтобы этот шаг был сделан. Именно такой конкретики и не хватало на протяжении долгого времени.

Важно видеть и более широкий фон. В последние месяцы мирный процесс приобретает конкретное содержание. На встрече в Дублине 12 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсудили шаги по укреплению мира - транспортное и транзитное сообщение, делимитацию границы, меры по укреплению доверия, а также планирование и проектирование участков по проекту TRIPP.

С ноября прошлого года через территорию Азербайджана в Армению перевезено 105 тысяч тонн грузов, а стороны говорили о предстоящем объединении электросетей и создании рабочих групп по трансграничным рекам. Иначе говоря, в отношениях двух стран уже есть торговля, транзит и диалог. Недостающим звеном остается юридическое закрепление мира. Последние заявления из Еревана дают надежду на то, что руководство Армении готово двигаться в этом направлении.

Никол Пашинян прав, когда назвал в числе последствий принятия новой Конституции институциональное закрепление мира, открытие TRIPP и делимитацию сложных участков границы.

Азербайджан теперь будет с интересом наблюдать за развитием событий. Позиция нашей страны справедлива, обоснованна и логична. Мир не может строиться на документе, который сохраняет в Основном законе соседнего государства притязания на чужую территорию. И уже совсем скоро станет ясно, принимает ли эту позицию армянское общество.