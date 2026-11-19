В Бадамдаре активизировался оползень - ОБНОВЛЕНО
Специалисты Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов посетили территорию, где произошел оползень, на участке Бадамдар - 20-й участок в Сабаильском районе Баку.
Как сообщили в ответ на запрос АПА в Государственном агентстве по использованию минерально-сырьевых ресурсов, на территории были проведены исследования и мониторинги, передает Day.Az.
Отмечается, что по результатам проведенных мониторингов установлено, что оползневой процесс на территории активизировался, а трещины расширились.
18:23
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На Бадамдарском шоссе произошел оползень.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС),
В ходе очередного визуального осмотра оползневого участка в Бадамдаре с участием сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов и МЧС установлено, что в настоящее время оползневой процесс находится в активной фазе.
Отмечается, что в связи с этим Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве МЧС направило официальное обращение в соответствующие государственные структуры с целью принятия необходимых мер по эвакуации находящихся на территории людей в безопасное место и временному ограничению деятельности расположенных поблизости объектов.
В обращении подчеркивается необходимость обеспечения безопасности граждан с учетом динамики оползневого процесса и вероятности усиления его активности.
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