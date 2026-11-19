Кыргызстан и Туркменистан обсудили развитие мультимодального транспортного коридора по маршруту Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Европа, который получит дополнительные возможности после ввода в эксплуатацию железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Согласно сообщению Кабмина Кыргызстана, этот вопрос обсуждался в четверг на встрече заместителя председателя Кабинета министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлиста Акунбекова с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, курирующим транспортно-коммуникационный комплекс, Мамметом Акмаммедовым в рамках рабочего визита кыргызского представителя в Туркменистан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Стороны отметили потенциал для расширения транспортного сотрудничества и укрепления региональной связности. Акунбеков назвал Туркменистан важным транзитным партнером, который может обеспечить выход кыргызских грузов на Каспийский регион и в Европу.

По его словам, более эффективное использование транспортно-логистических возможностей двух стран будет способствовать расширению географии грузоперевозок, увеличению взаимного товарооборота и укреплению транспортных связей Центральной Азии с другими регионами.

Отдельное внимание было уделено строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Ожидается, что после ее ввода в эксплуатацию появится возможность сформировать новый мультимодальный маршрут через Туркменистан и Азербайджан в Европу.

Стороны отметили, что реализация этого коридора позволит увеличить грузопоток, сократить сроки доставки товаров и повысить конкурентоспособность международных перевозок.

Кроме того, Кыргызстан выразил заинтересованность в более широком использовании Международного морского порта Туркменбаши для организации грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору).

Акмаммедов заявил о готовности страны предоставить кыргызской стороне льготные условия для использования порта Туркменбаши. Достигнутые договоренности планируется развивать в рамках практического взаимодействия профильных ведомств.

По итогам встречи стороны договорились активизировать сотрудничество в сфере международных грузоперевозок, развития логистической инфраструктуры и использования транзитного потенциала двух стран.