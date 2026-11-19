Темпы снижения добычи на АЧГ к концу года могут опуститься ниже 3%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил вице-президент bp по региону Каспийского моря, Центральной Азии и Турции Бахтияр Асланбейли.

По его словам, в последнее время показатели добычи демонстрируют положительную динамику, а темпы ее снижения замедляются.

"На сегодняшний день темпы снижения добычи составляют 3 процента. К концу года этот показатель может быть еще ниже. Однако окончательные данные покажут, как сложится ситуация.

Показатель в 3 процента является достаточно высоким результатом по мировым отраслевым стандартам", - сказал он.

Отметим, что 20 сентября 1994 года с участием 11 международных нефтяных компаний из семи стран было подписано соглашение о совместной разработке месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ) и долевом распределении добычи. Первоначально планировалось извлечь 500 миллионов тонн нефти.

В 2017 году соглашение было пересмотрено, а срок разработки месторождений продлен до конца 2050 года. Доля SOCAR увеличилась с 11,65 до 25 процентов, а доля прибыльной нефти, причитающейся Азербайджану, была установлена на уровне 75 процентов.

В 2019 году было принято окончательное инвестиционное решение по проекту "Азери - Центральный - Восточный" (ACE). Первая нефть с платформы была добыта 16 апреля 2024 года. За весь период эксплуатации проекта планируется добыть 300 миллионов баррелей нефти.

В сентябре 2024 года было подписано соглашение о добыче свободного газа на месторождениях АЧГ, а с 1 июня 2026 года такая добыча началась.

По данным bp, с ноября 1997 года по конец третьего квартала 2026 года на АЧГ было добыто около 4,7 миллиарда баррелей нефти. Государству передано около 63 миллиардов кубометров попутного газа.

Оператором проекта является BP Exploration (Caspian Sea) Limited. Доли участия распределены следующим образом: bp - 30,37 процента, SOCAR - 35,30 процента, MOL - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TPAO - 5,73 процента и ONGC Videsh - 2,92 процента.