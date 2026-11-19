В Китае началась историческая встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина
В китайском городе Шэньчжэнь началась трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Как передает Day.Az, переговоры проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Это первая в истории официальная встреча лидеров трех государств в подобном формате.
Ожидается, что основными темами переговоров станут международная безопасность, сокращение ядерных вооружений, война в Украине и ситуация в Иране. Стороны также могут обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Ранее в Шэньчжэне состоялись отдельные встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
По предварительным данным, на трехсторонние переговоры отведено около часа. Информация о возможном принятии совместного заявления пока отсутствует.
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