https://news.day.az/society/1875438.html Смертельное ДТП в Бейлагане В Бейлагане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Бахар Бейлаганского района. Ариф Асланов, управляя автомобилем марки ВАЗ-2106, во время движения потерял управление, в результате чего машина опрокинулась в оросительный канал.
Смертельное ДТП в Бейлагане
В Бейлагане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Бахар Бейлаганского района.
Ариф Асланов, управляя автомобилем марки ВАЗ-2106, во время движения потерял управление, в результате чего машина опрокинулась в оросительный канал.
В результате происшествия водитель погиб, пассажир Хабиб Керимов 1967 года рождения получил различные телесные повреждения.
По факту возбуждено уголовное дело.
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