https://news.day.az/society/1875438.html

Смертельное ДТП в Бейлагане

В Бейлагане произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Бахар Бейлаганского района. Ариф Асланов, управляя автомобилем марки ВАЗ-2106, во время движения потерял управление, в результате чего машина опрокинулась в оросительный канал.