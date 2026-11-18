В Национальном музее искусств Азербайджана собрались искусствоведы, художники и ценители национального искусства, чтобы почтить память Лятифа Керимова - выдающегося художника, ковроведа, ученого и педагога, чье имя стало символом высокого мастерства и преданности азербайджанскому искусству, сообщает корреспондент Trend.

Лятиф Керимов принадлежит к числу редких мастеров, чье творчество не только продолжило национальные традиции, но и открыло новые художественные горизонты. Он сумел увидеть в азербайджанском ковре не просто красоту узора и совершенство композиции, но и целый мир национальной культуры, воплощенный в орнаменте, цвете и художественных образах. Его вклад в развитие коврового искусства неразрывно связан с научным осмыслением этого многовекового наследия.

Особым событием юбилейной встречи стала презентация книги "Лятиф Керимов - 120", автором которой является доктор искусствоведения, профессор Кюбра Алиева. Рассказывая о работе над изданием, она поделилась результатами своих исследований, представила содержание книги и рассказала об истории ее создания.

О многогранном таланте мастера, его художественных открытиях и значении его наследия для национальной культуры говорили доктор искусствоведения, профессор Кюбра Алиева, доктор философии по искусствоведению, доцент Мюняввер Гаджиева, художник-ковровщик, доктор философии по искусствоведению Мамедгусейн Гусейнов и народный художник Айдын Раджабов. Выступавшие подчеркнули особую роль Керимова в сохранении и развитии традиций азербайджанского ковроткачества, национального орнамента и композиции, а также важность дальнейшего изучения его богатого творческого наследия.

Еще одной возможностью познакомиться с творческим наследием мастера стала экспозиция произведений из музейной коллекции. Посетители смогли увидеть ковры, созданные по эскизам Лятифа Керимова, графические разработки орнаментов и композиций, а также ювелирные изделия, выполненные по его авторским проектам. Эти работы демонстрируют способность художника глубоко чувствовать природу национального узора, переосмысливать его и находить новые формы художественного воплощения.

Лятиф Керимов оставил после себя гораздо больше, чем коллекцию выдающихся произведений и научных трудов. Он передал следующим поколениям бесценное понимание красоты и самобытности национального искусства, доказав, что традиция не застывает во времени, а продолжает жить и развиваться благодаря таланту, знаниям и творческому поиску.

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