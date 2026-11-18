Азербайджанские борцы примут участие в чемпионате Европы среди дефлимпийцев, который пройдет в Армении.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на prosport.az, соревнования состоятся с 25 ноября по 1 декабря, передает Day.Az.

Азербайджанские спортсмены смогут выступить на турнире благодаря членству Национального дефлимпийского комитета Азербайджана в Европейской организации спорта глухих (EDSO).

Чемпионат Европы станет восьмым среди взрослых, пятым среди юношей и молодежи и первым среди женщин. В различных источниках в качестве места проведения соревнований указаны Ереван, Ванадзор и Цахкадзор.

Участие Азербайджана в чемпионате согласовано на уровне руководства страны.

Ранее 16 армянских борцов выступили на чемпионате мира U17, который проходил в Баку с 27 июля по 2 августа. В столице Азербайджана армянские борцы греко-римского стиля завоевали три медали: Канес Назарян (71 кг) взял "золото", Арарат Аветисян (48 кг) и Геворг Арутюнян (51 кг) - "бронзу".

Председателем правления Национального дефлимпийского комитета Азербайджана является Анар Байрамов, назначенный 19 октября министром здравоохранения. Функции президента комитета выполняет Али Гурбанлы.

Кроме того, 11-12 ноября EDSO провела в Баку чемпионат Европы по дзюдо среди дефлимпийцев, в котором приняли участие 77 спортсменов из 12 стран.

На фоне нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией ожидается также участие азербайджанских каратистов в чемпионате Европы среди юношей, молодежи и спортсменов U21, который пройдет 5-7 февраля в Ереване.