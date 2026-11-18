В Баку в одном из домов обнаружено тело 58-летнего мужчины.

Как сообщает Day.Az, происшествие произошло в поселке Маштага Сабунчинского района.

Накануне около 14:00 в ванной комнате одного из домов в поселке было обнаружено тело Закира Керимова, 1968 года рождения, жителя Джалилабадского района. На теле мужчины не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Отмечается, что дом принадлежит его другу А. Мамедову.

По факту районная прокуратура проводит проверку.