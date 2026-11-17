Два периода активного горообразования в истории Земли совпали с важными этапами развития жизни - появление высоких гор могло ускорить эволюцию: разрушаясь, горные породы насыщали океаны питательными веществами, необходимыми для развития сложных организмов. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы работы восстановили, как менялась высота древних гор. Для этого они изучили метаморфические породы, по которым можно оценить давление в земной коре в момент их формирования и, следовательно, примерную высоту горных массивов.

Выяснилось, что около 2,2 млрд лет назад горы стали значительно выше прежних, а примерно 700 млн лет назад начали достигать современных масштабов. Оба периода совпали с важными изменениями в истории жизни и химического состава океана и атмосферы.

По мнению исследователей, высокие горы могли сыграть ключевую роль в этих процессах. По мере разрушения породы высвобождают фосфор и другие элементы, которые попадают в реки, а затем в океан. Эти вещества необходимы организмам для роста и размножения. Увеличение их доступности могло способствовать росту биомассы и разнообразия живых существ.

Ученые также связывают появление более высоких гор с постепенным охлаждением земной мантии. По мере ее остывания земная кора могла становиться толще и выдерживать более высокие горные хребты.

Авторы подчеркивают, что совпадение геологических и биологических изменений еще не доказывает прямую связь между ними. Однако исследование указывает на возможную роль тектонических процессов в переходе жизни от простых одноклеточных форм к сложным организмам.