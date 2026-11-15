Эти работники в Азербайджане могут получить дополнительную зарплату

В законодательстве Азербайджана не предусмотрен обязательный вид выплат, который напрямую называется "13-й или 14-й зарплатой". Вместе с тем в некоторых сферах на законодательном уровне или в нормативно-правовых актах закреплена обязанность выплачивать работникам дополнительные вознаграждения, премии или ежегодные пособия по итогам года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yeni Sabah, порядок предоставления таких выплат зависит от внутренних правил организаций, условий трудовых договоров и финансовых возможностей предприятий.

Нефтегазовый сектор и крупные добывающие предприятия

В нефтегазовом секторе, являющемся одним из основных источников доходов страны, коллективные договоры, заключаемые, например, в SOCAR и ее структурных подразделениях, а также в международных энергетических компаниях, имеют юридическую силу нормативных документов.

В таких договорах выплата работникам ежегодной премии, так называемой "13-й зарплаты" или материальной помощи в конце года либо к соответствующим праздникам может быть предусмотрена в качестве обязательства работодателя. Если такой договор подписан, работодатель обязан произвести предусмотренные им выплаты.

Банковский и финансовый сектор

Во внутренних положениях некоторых коммерческих банков, трудовых договорах и политиках премирования предусматривается выплата сотрудникам ежегодных бонусов в размере одной или двух месячных зарплат. Такие выплаты могут быть привязаны к положительным финансовым результатам банка по итогам года, а также предусматриваться в рамках системы KPI или в качестве "13-й" либо "14-й зарплаты".

Если соответствующий пункт включен в индивидуальный трудовой договор работника, он приобретает обязательную юридическую силу для обеих сторон.

Отдельные виды государственной службы и правоохранительные органы

В обычных государственных учреждениях, финансируемых из бюджета, выплата премий по итогам года зависит от наличия сэкономленных средств. Вместе с тем в некоторых специальных службах и для военнослужащих законодательством предусмотрены дополнительные материальные выплаты, праздничные премии и вознаграждения по итогам года.

Однако официально они не называются "13-й зарплатой" и относятся к категории стимулирующих выплат, регулируемых специальными законами.

Международные компании и представительства с иностранным капиталом

Некоторые международные корпорации и компании, работающие в Азербайджане, в соответствии со своей глобальной корпоративной политикой и при соблюдении местного законодательства предусматривают выплату всем сотрудникам дополнительной месячной зарплаты в конце года.

В таких организациях выплата "13-й зарплаты" становится обязательной процедурой, закрепленной внутренними правилами компании.