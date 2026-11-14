https://news.day.az/autonews/1874286.html Tesla выпустила новый Cybertruck, но есть нюанс - ВИДЕО Tesla выпустила новый Cybertruck, но есть нюанс - это радиоуправляемая машинка в масштабе 1:10. Как сообщает Day.Az, модель получила полный привод и независимую подвеску. Она разгоняется до 60 км/ч и оснащена системой стабилизации, чтобы не переворачиваться в дрифте.
Tesla выпустила новый Cybertruck, но есть нюанс - ВИДЕО
Tesla выпустила новый Cybertruck, но есть нюанс - это радиоуправляемая машинка в масштабе 1:10.
Как сообщает Day.Az, модель получила полный привод и независимую подвеску.
Она разгоняется до 60 км/ч и оснащена системой стабилизации, чтобы не переворачиваться в дрифте.
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