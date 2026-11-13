Карапетян попал в двойной капкан

Автор: Али Гасымов

Самвел Карапетян, похоже, несколько переоценил свои возможности. Приехавший из России миллиардер решил, что накопленного там капитала, связей и политических амбиций хватит, чтобы примерить на себя роль спасителя Армении. Сторонники уже готовили ему образ национального лидера, за плечами которого - деньги, влияние и якобы готовый рецепт счастливого будущего страны. Но политическая карьера пошла по весьма своеобразному сценарию: сам Карапетян оказался в армянском СИЗО, а теперь неприятные новости поступают и из России - страны, где он заработал свое состояние.

Похоже, у проекта "Сильная Армения" обнаружилась проблема с самим главным героем. Пока его сторонники продолжают рассказывать о будущем страны, в армянском медиапространстве всплывают судебные истории вокруг компаний, связанных с бизнес-империей Карапетяна. Ярославль, Липецк, Москва - российская география этих разбирательств весьма обширна. Там разбираются с контрактами, претензиями и многомиллиардными суммами.

Особенно символично, что в одной из историй фигурирует контракт на 2,285 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Ярославской области. Его расторгли, а объект пришлось передать другому подрядчику. В других российских проектах также возникли судебные споры.

Карапетян пришел в армянскую политику с амбицией стать человеком, который способен навести порядок в целой стране. Его капитал и российский бизнес-опыт подавались едва ли не как гарантия того, что он знает, как строить большие проекты и добиваться больших результатов. Теперь же сам миллиардер находится под стражей в Армении, а его деловая орбита продолжает находиться в фокусе российской Фемиды.

Получается своеобразный международный проект: в Армении - тюремная камера, в России - судебные разбирательства, а в политической рекламе по-прежнему "Сильная Армения". Сильная, видимо, настолько, что ее главный архитектор пока не может заниматься даже собственной политической судьбой.

И ведь какая ирония: человек приехал из России учить Армению тому, как строить будущее, а теперь новости из России напоминают о проблемах его собственного бизнеса. Национальное спасение, конечно, дело благородное. Только прежде чем брать на себя ответственность за судьбу государства, неплохо бы убедиться, что за пределами политических лозунгов твоя собственная империя не превращается в череду судебных историй.

Армянам обещали сильную Армению. Пока же нагляднее всего получилось продемонстрировать сильный контраст между политическими амбициями Самвела Карапетяна и тем, в какой точке оказались он сам и его бизнес-репутация.