Азербайджан расширяет стратегическое партнерство с европейскими странами — Сахиль Керимли

Встречи, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), являются наглядным примером растущего в мире авторитета Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель директора Агентства международной информации Trend, политический обозреватель Сахиль Керимли.

По его словам, Азербайджан на протяжении многих лет является одной из стран, вносящих важный вклад в энергетическую безопасность Европы. С этой точки зрения выступление Президента Ильхама Алиева на мероприятии в рамках саммита, посвященном вопросу энергетической безопасности, имело особое значение.

"Следует особо подчеркнуть подписание в рамках саммита Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Великобританией. Это имеет важное значение с точки зрения вывода отношений Азербайджана на уровень стратегического партнерства с еще одной влиятельной европейской страной. Как известно, Азербайджан поддерживает отношения стратегического партнерства с США, 10 странами-членами Европейского союза. В то же время ведение содержательного стратегического диалога с Европейским союзом является одним из показателей международных успехов нашей страны и ее растущего в мире авторитета", - сказал С.Керимли.

Отметив, что все это является наглядным проявлением повышения международного авторитета нашей страны, он добавил, что сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом охватывает такие важные направления, как энергетическая безопасность, определение альтернативных источников энергии и реализация проектов в этой сфере, а также незаменимую роль нашей страны в рамках Среднего коридора. Эти факторы служат дальнейшему росту международного авторитета и стратегической значимости нашей страны. "Европейское политическое сообщество сегодня является расширяющейся платформой, значимость которой возрастает. Азербайджан заявляет о себе на этой площадке, используя свой растущий авторитет, еще больше укрепляет свои позиции на международной арене. Следует также особо подчеркнуть шаги, предпринимаемые нашей страной в направлении расширения сотрудничества с европейскими государствами, развития взаимных экономических связей, в том числе экспортно-импортных операций", - сказал С. Керимли.

Кроме того, по его словам, шаги, предпринимаемые в рамках армяно-азербайджанской мирной повестки, также демонстрируют позицию нашей страны. Азербайджанское государство продемонстрировало решительную политическую волю на пути к достижению мира.

"Все эти факторы в будущем создадут условия для еще большего укрепления международных позиций Азербайджана, расширения его политических и экономических связей, а также увеличения возможностей по различным направлениям", - сказал С. Керимли.