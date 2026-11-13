https://news.day.az/society/1874197.html Инцидент в бакинском кафе - полиция ищет виновных В одном из кафе Наримановского района Баку произошел инцидент. Как сообщает Day.Az, несколько участников инцидента задержаны, личности еще троих установлены. Полиция принимает необходимые меры для их задержания. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Инцидент в бакинском кафе - полиция ищет виновных
В одном из кафе Наримановского района Баку произошел инцидент.
Как сообщает Day.Az, несколько участников инцидента задержаны, личности еще троих установлены. Полиция принимает необходимые меры для их задержания.
Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-разыскные и следственные мероприятия.
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