https://news.day.az/society/1874197.html

Инцидент в бакинском кафе - полиция ищет виновных

В одном из кафе Наримановского района Баку произошел инцидент. Как сообщает Day.Az, несколько участников инцидента задержаны, личности еще троих установлены. Полиция принимает необходимые меры для их задержания. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел.