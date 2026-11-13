Дакар-2026: Два призера понесут флаг Азербайджана на церемонии закрытия

Сегодня в столице Сенегала состоится церемония закрытия IV летних юношеских Олимпийских игр Дакар-2026. Флаг Азербайджана на торжественном мероприятии понесут серебряные призеры соревнований - боксерша Гюляр Гусейнова (51 кг) и таэквондист Адиль Казымлы (73 кг).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, церемония пройдет на площадке Village Plaza в Олимпийской деревне в Диамниадио и начнется в 22:00 по бакинскому времени. Молодые спортсмены в последний раз соберутся вместе перед символическим погашением олимпийского огня.

Напомним, на церемонии открытия Игр 31 октября азербайджанский флаг несли пловцы Сулейман Исмаилзаде и Марьям Джавадова, ранее становившиеся призерами международных соревнований.

На данный момент в активе сборной Азербайджана шесть медалей - три золотые и три серебряные. Чемпионами стали дзюдоист Ибрагим Талыбов (55 кг), а также спортсмены по пляжной борьбе Тунар Гулиев (70 кг) и Эльгюн Керимли (90 кг).

"Серебро" завоевали еще один спортсмен по пляжной борьбе Нихад Сулейманлы (80 кг), таэквондист Адиль Казымлы (73 кг) и боксерша Гюляр Гусейнова (51 кг).

С этим результатом Азербайджан занимает 11-е место в общем медальном зачете Игр.