https://news.day.az/officialchronicle/1873984.html Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 ноября принял участие в состоявшемся в Дублине в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества "круглом столе" на тему "Создание конкурентоспособной Европы - инновации, взаимосвязанность и доступная энергия" ("Building a competitive Europe - innovation, connectivity and...
Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО
12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в круглом столе на тему "Создание конкурентоспособной Европы - инновации, связанность и доступная энергия" (Building a competitive Europe - innovation, connectivity and affordable energy), состоявшемся в Дублине в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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