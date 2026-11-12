Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО

12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в круглом столе на тему "Создание конкурентоспособной Европы - инновации, связанность и доступная энергия" (Building a competitive Europe - innovation, connectivity and affordable energy), состоявшемся в Дублине в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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