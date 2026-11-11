Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы в Баку - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист-дефлимпиец Джошгун Алиев завоевал золотую медаль на проходящем в Баку чемпионате Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, спортсмен, ведущий борьбу в весовой категории 60 кг, в финале встретился с поляком Якубом Гленским.

Одержав победу над соперником, наш представитель поднялся на высшую ступень пьедестала почета.