https://news.day.az/sport/1873686.html Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы в Баку - ФОТО Азербайджанский дзюдоист-дефлимпиец Джошгун Алиев завоевал золотую медаль на проходящем в Баку чемпионате Европы. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, спортсмен, ведущий борьбу в весовой категории 60 кг, в финале встретился с поляком Якубом Гленским.
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы в Баку - ФОТО
Азербайджанский дзюдоист-дефлимпиец Джошгун Алиев завоевал золотую медаль на проходящем в Баку чемпионате Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, спортсмен, ведущий борьбу в весовой категории 60 кг, в финале встретился с поляком Якубом Гленским.
Одержав победу над соперником, наш представитель поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
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