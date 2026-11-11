https://news.day.az/officialchronicle/1873688.html

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в Саммите лидеров СОР31 - ВИДЕО

На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье. Как передает Day.Az в публикации говорится: