Известные российские актеры приглашают на спектакль "Мастер и Маргарита" в Баку - ВИДЕО

24 ноября во Дворце Гейдара Алиева Московский классический театр (МКТ) представит спектакль "Мастер и Маргарита" по мотивам знаменитого романа Михаила Булгакова. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении AZKONSERT.

Актеры спектакля, среди которых известные российские актеры Александр Рапопорт, Дмитрий Щербина, Николай Бандурин, Анатолий Журавлёв. Александр Морозов, Владимир Горюшин, Сергей Гузеев и Юлия Такшина, в своем видеообращении приглашают на незабываемый вечер в Баку.

Постановка объединяет традиции классического театрального искусства и современные сценические технологии, предлагая зрителям новое прочтение одного из самых известных произведений русской литературы.

Спектакль рассчитан на широкую аудиторию: как на поклонников классической литературы и творчества Михаила Булгакова, так и на молодое поколение, которое только открывает для себя мир театрального искусства. Создатели постановки стремятся не только сохранить атмосферу и философскую глубину оригинального произведения, но и представить его в новом сценическом формате.

Как отмечают представители театра, работа над спектаклем стала результатом продолжительного творческого процесса и особого бережного отношения к литературному первоисточнику. Главной задачей постановочной команды было раскрыть основную идею романа, передать его многогранность и донести до зрителей заложенные автором смыслы.

Билеты можно приобрести по ссылке: https://iticket.az/ru/events/theatre/the-master-and-margarita-26