https://news.day.az/world/1873611.html Гутерриш призвал утроить мировые мощности ВИЭ к 2035 году Мировые мощности возобновляемой энергетики необходимо как минимум утроить к 2035 году по сравнению с уровнем 2025 года, тогда как производство электроэнергии на угольных электростанциях без систем улавливания выбросов должно сократиться не менее чем на 75 процентов.

Гутерриш призвал утроить мировые мощности ВИЭ к 2035 году

В мире, 11 ноября 2026 14:32 (UTC +04:00) 263
Гутерриш призвал утроить мировые мощности ВИЭ к 2035 году

Мировые мощности возобновляемой энергетики необходимо как минимум утроить к 2035 году по сравнению с уровнем 2025 года, тогда как производство электроэнергии на угольных электростанциях без систем улавливания выбросов должно сократиться не менее чем на 75 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

По его словам, к 2040 году угольная генерация без улавливания выбросов должна быть практически полностью прекращена, а потребление нефти и газа - сократиться примерно на треть.

"Каждое правительство должно привести свою политику, инвестиции и инфраструктурные планы в соответствие с этими целями", - подчеркнул Гутерриш.

Он призвал страны разработать национальные планы справедливого отказа от ископаемого топлива, предусматривающие защиту работников и местных сообществ, зависящих от этой отрасли.

"Это означает отказ от новых угольных проектов и новой нефтегазовой инфраструктуры, которая еще больше отдалит достижение цели в 1,5 градуса. Это также предполагает сокращение выбросов метана, быстрое расширение возобновляемой энергетики, электросетей, систем накопления энергии и чистой электрификации, а также защиту лесов, океанов и биоразнообразия", - сказал он.

Генсек ООН отметил, что переход к чистой энергетике уже демонстрирует ускорение. В частности, десять лет назад на солнечную энергетику приходился лишь один процент мирового производства электроэнергии, тогда как в прошлом году она обеспечила почти три четверти прироста глобального спроса на электричество. Кроме того, если десятилетие назад электромобили составляли лишь один процент от общего числа проданных автомобилей, то в 2026 году их доля, как ожидается, достигнет почти одной трети.

Гутерриш также обратил внимание на экономические риски зависимости от ископаемого топлива. По его словам, три четверти населения мира проживают в странах, импортирующих такие энергоресурсы, что делает их уязвимыми перед ценовыми потрясениями и геополитической нестабильностью.

Он добавил, что переход на возобновляемые источники энергии должен быть справедливым, упорядоченным и соответствовать научным рекомендациям.

"У нас есть выбор: спланировать справедливый переход или заплатить за хаос и потерю средств к существованию", - заключил Гутерриш.

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